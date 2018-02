Inschrijving Vierdaagse loopt vast

De inschrijving voor de Nijmeegse Vierdaagse is maandagochtend begonnen, en dat trok meteen zo veel mensen dat de site het verkeer niet aankon en vastliep. Daardoor konden mensen zich een tijdje niet inschrijven. De site is inmiddels weer in de lucht.

Geïnteresseerden hoeven zich niet te haasten, zeggen de organisatoren. Er mogen 47.000 mensen meedoen en inschrijven kan nog tot 23 maart. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, wordt er geloot. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zich nu al hebben ingeschreven.

De Vierdaagse wordt voor de 102e keer gehouden. Vorig jaar deden er 47.000 mensen mee, van wie 38.409 de wandeltocht uitliepen. Enkele duizenden mensen vielen bij de loting af. Zij hadden zich wel aangemeld, maar mochten niet meelopen.