Inschrijving Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst geopend

Het Koninklijk Paleis Amsterdam roept beeldende kunstenaars tot 35 jaar op werk in te zenden om mee te dingen naar de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2020. Die is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor jonge, talentvolle schilders.

„In deze roerige tijd is besloten de open call voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst wel doorgang te laten vinden. Juist nu”, meldt het Koninklijk Paleis, dat al enkele weken gesloten is vanwege de coronamaatregelen.

De eerste jureringsronde vindt zoals gebruikelijk digitaal plaats. De tweede jureringsronde in juli en de uitreiking en opening van de tentoonstelling in het Koninklijk Paleis Amsterdam in het najaar zijn onder voorbehoud. Indien nodig worden deze in een andere vorm gegoten.

De prijs wordt al sinds 1871 uitgereikt op initiatief van koning Willem III. Na hem hebben de koninginnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix en koning Willem-Alexander deze traditie voortgezet. Jaarlijks zijn er drie kunstenaars die door de koning worden onderscheiden. Ze ontvangen elk een bedrag van 9000 euro.