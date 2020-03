Inreisverbod VS zorgt voor veel onduidelijkheid

Het door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde inreisverbod voor Europeanen uit 26 landen zorgt voor veel onduidelijkheid. Reizigers gaan dit zeker voelen, aldus een woordvoerder van Schiphol. Nederland heeft met Schiphol een van de belangrijkste luchtverbindingen met de Verenigde Staten. Vanaf de luchthaven vertrekken wekelijks ruim tweehonderd vluchten naar de VS.

Bekeken wordt wat het inreisverbod betekent voor deze vluchten. De maatregel gaat vrijdag in. Reisorganisatie TUI laat Nederlanders donderdag al niet meer naar Amerika reizen omdat onduidelijk is of mensen nog wel terug kunnen reizen.

Op Schiphol geven net gearriveerde Amerikaanse toeristen aan dat ze direct terug naar huis willen. Zij willen niet het risico nemen dat ze niet terug kunnen. „Wat vandaag is, kan morgen weer anders zijn”, is de gedachte. Met het verbod wil Trump voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt in de Verenigde Staten.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft vanuit Indonesië laten weten dat de gevolgen worden geïnventariseerd en dat praktische oplossingen worden gezocht. Volgens de bewindsman heeft het besluit van Trump „potentieel grote gevolgen voor een handelsland als Nederland”.

Luchtvaartmaatschappij KLM overlegt over „passende maatregelen”. KLM-baas Pieter Elbers noemde de financiële impact van de maatregel van Trump nog ongewis. KLM vliegt wekelijks bijna honderd keer naar de VS.

Ook luchthaven Schiphol brengt de gevolgen van het inreisverbod nog in beeld. Het informeren van reizigers is donderdag de eerste zorg, aldus topman Dick Benschop. En: „Het raakt natuurlijk het netwerk van Nederland. Daarover zal naar verwachting ook overleg volgen met de overheid.”

De Europese Unie beraadt zich eveneens op de ontstane situatie. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zegt dat geprobeerd wordt „economische ontregeling” te voorkomen.