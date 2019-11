Inname drinkwater uit Limburgse Maas hervat

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) is weer begonnen met het innemen van Maaswater voor de drinkwatervoorziening. De inname van Maaswater werd op 30 oktober stilgelegd omdat de rivier verontreinigd was met het in België geloosde bestrijdingsmiddel prosulfocarb.

De inname van Maaswater werd afgelopen weekend hervat omdat de kwaliteit van het Maaswater voldoende verbeterd was, aldus WML.

De verontreiniging toont volgens de waterleidingmaatschappij de kwetsbaarheid van de drinkwaterbronnen aan. „Voor miljoenen mensen in Nederland en België is de Maas de bron voor het drinkwater”, aldus WML. „Een emissieloze landbouw, waarbij geen gewasbeschermingsmiddelen meer in het water terechtkomen, draagt bij aan het beschermen van onze drinkwaterbronnen.”

„Om te voorkomen dat hoge concentraties verontreinigingen vanuit de industrie in ons rivierwater terechtkomen, is het van belang dat het transparant is wat industrieën lozen op het oppervlaktewater. Dit geldt natuurlijk voor het hele stroomgebied van de Maas: bescherming van de rivier houdt niet op bij de grenzen.”