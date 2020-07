Inmiddels tientallen besmettingen rond café Hillegom

De lokale uitbraak van het coronavirus in Hillegom is groter geworden. Inmiddels worden 23 gevallen aan het onderzoek gelinkt. „Mogelijk heeft het virus zich verspreid doordat mensen met milde klachten zich niet hebben laten testen en bijvoorbeeld zijn blijven werken”, laat de regionale GGD weten.

Café De Kleine Beurs in Hillegom is waarschijnlijk de bron van de uitbraak. De GGD roept iedereen die op zaterdag 11 juli in het café was op om voorlopig thuis te blijven. Mensen die op een andere dag tussen 8 en 16 juli in het etablissement waren, moeten goed in de gaten houden of ze ziek worden. Als dat gebeurt, moeten ze zich meteen isoleren.