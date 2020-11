Inmiddels ruim 1 miljoen minder verwijzingen naar specialist

Het totale aantal verwijzingen naar de medisch specialistische zorg is inmiddels 1,03 miljoen lager dan het vermoedelijk zonder corona zou zijn geweest. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat hier om het totale aantal uitgebleven verwijzingen sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart.

Het aantal verwijzingen vorige week lag op 72 procent van het aantal dat normaal zou worden verwacht. Dat percentage is de afgelopen weken ongeveer stabiel, aldus de autoriteit. „Dat huisartsen minder verwijzen betekent niet dat al deze mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Een deel van deze zorg zal niet ingehaald worden, bijvoorbeeld omdat patiënten door de huisarts behandeld kunnen worden of omdat klachten vanzelf overgaan”, benadrukt de autoriteit.

Dat iemand niet wordt doorverwezen, hoeft dus niet altijd een probleem op te leveren. De autoriteit is echter wel extra bezorgd over het verminderde aantal verwijzingen door huisartsen in verband met (mogelijke) kanker. Dat lag afgelopen week op 73 procent van wat het waarschijnlijk zou zijn geweest zonder corona.

Na de zomervakantie steeg het aantal verwijzingen voor oncologische zorgvragen even tot een piek van bijna 10.800 verwijzingen. Dat was in de week van 6 september; het aantal was toen zelfs hoger dan normaal en mogelijk het gevolg van een poging om zorg in te halen. Maar „daarna zien we een daling tot de herfstvakantie en zakte het aantal verwijzingen onder het niveau van 2018 en 2019. Deze daling is minder sterk dan tijdens de eerste golf. In de laatste weken stijgt het aantal verwijzingen weer licht, maar het blijft onder de aantallen van eerdere jaren”, aldus de NZa.

„Of dit ook betekent dat minder tumoren worden gevonden, is nog niet duidelijk”, zegt de organisatie echter. Daarover hoopt de NZa in een volgende rapportage meer te kunnen zeggen.

NZa-voorzitter Marian Kaljouw benadrukt intussen dat mensen met gezondheidsklachten contact op moeten nemen met de huisarts. „Als mensen te lang blijven rondlopen met klachten, kunnen zij gezondheidsschade oplopen. Als je contact opneemt met de huisarts kan deze beoordelen wat er nodig is.”