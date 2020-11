Inmiddels 26 verdachten in zaak ‘grootste cokelab ooit’

In het onderzoek naar de grote cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen die de politie eerder dit jaar ontmantelde, is het aantal verdachten opgelopen tot 26. Dat bleek woensdag tijdens een eerste voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam tegen zestien verdachten die bij de inval werden aangehouden.

Zeven van de tien verdachten op wie justitie het vizier na de inval richtte zijn inmiddels aangehouden, van wie de laatste zes afgelopen week. Drie zijn gevlucht naar het buitenland en staan internationaal gesignaleerd. Allemaal kwamen ze via de gekraakte chatdienst Encrochat in beeld. Zij zouden kennis en geld hebben ingebracht en een sturende rol hebben gehad in de bedrijfsvoering.

De politie betitelde de wasserij - verstopt in een manege - als de grootste ooit in Nederland aangetroffen. Volgens het OM had het lab zo’n enorme capaciteit, dat het op jaarbasis goed was voor driemaal de jaaromzet van textielketen Zeeman. In het lab lagen tienduizenden liters chemicaliën en ongeveer 100 kilo cocaïnepasta. Bij een inval in Apeldoorn stuitten agenten nog eens op 120.000 kilogram steenkool, waarvan 22.000 kilogram dragersmateriaal voor de cocaïne was.

Maar veel raadslieden waren kritisch over het optreden van het OM. „Opgeklopt”, stelde advocaat Monique Hilhorst. „Grootste cocaïnelab ooit? Ik kan het niet plaatsen”, aldus haar collega Henk Koopman. Raadsman Coen van den Heuvel vond dat het OM vooral „bombarie” had gemaakt. „Miljarden zouden er in omgaan. Maar ik zie het nergens aan af en ik haal het ook niet uit de stukken.”

Hij vond bovendien dat rond de zaak „een mist van mensenhandel” hangt. Van de zestien verdachten die woensdag voor de rechter stonden, hebben dertien de Colombiaanse nationaliteit. Zij zouden onder valse voorwendselen naar Nederland zijn gehaald en niet vrij zijn geweest te gaan en staan waar zij wilden. Ook zouden zij hier pas kort zijn geweest. Het is niet duidelijk hoe lang het lab heeft gedraaid.

In de zaak zijn nu in totaal drie verschillende onderzoeken opgestart: Rockdale 1, 2 en 3. De zaak tegen vijftien verdachten in onderzoek Rockdale 1 wordt vermoedelijk komend voorjaar inhoudelijk behandeld. In onderzoek Rockdale 2 staat eind januari komend jaar een eerste inleidende zitting gepland tegen vijf verdachten. Onder hen zijn de drie voortvluchtigen en een Colombiaan die bij de inval werd opgepakt.