„Inlichtingenwet vergroot risico op hack”

Wanneer door de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op grote schaal data van burgers worden verzameld en bewaard, groeit het risico op hacks, waardoor gevoelige gegevens op straat kunnen komen te liggen. Daarvoor waarschuwt een groep van ruim dertig cybersecurity-onderzoekers, computerwetenschappers en veiligheidsdeskundigen in een open brief.

Zeker als data worden gedeeld met Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten is het risico groot, zeggen de ondertekenaars: „Beide landen hebben een rijke geschiedenis van datalekken bij de overheid.”

Ook vragen ze zich af of het gebruiken van het ‘sleepnet’ wel zo effectief is in de strijd tegen terrorisme. Met grootschalige datavergaring worden ‘lone wolves’ er niet uitgepikt. Ook blijkt achteraf vaak dat aanslagplegers allang bekend waren bij geheime diensten, aldus de deskundigen.

Onder de ondertekenaars van het stuk zijn de hoogleraren Herbert Bos (VU Amsterdam), Eleni Kosta (Tilburg University), Tanja Lange en Jan Smits (TU Eindhoven).