Inleveractie politie Rotterdam levert 262 wapens op

Bij de politie in Rotterdam zijn 262 wapens, waaronder zestig vuurwapens, ingeleverd tijdens de inleveractie die de afgelopen weken werd gehouden. Mensen konden wapens afgeven bij het politiebureau zonder te worden gestraft voor verboden wapenbezit.

Onder de in totaal 262 wapens die mensen bij politiebureaus in Rotterdam en omgeving brachten zijn onder meer boksbeugels, messen, pepperspray, alarm- en balletjespistolen.

Bewoners van Rotterdam-Zuid begonnen na diverse schietincidenten de actie ‘Wapens de wijk uit’ om duidelijk te maken dat het niet normaal is om op straat met een wapen te lopen. De politie staat achter die boodschap en hield daarom deze inleveractie. „We sporen boeven op, houden mensen aan, nemen wapens in beslag. Deze actie was bovenop alles wat we verder al doen. We hebben nooit de illusie gehad dat echte criminelen hun wapen zouden komen brengen. Wij willen wel dat het normaal wordt dat mensen het melden als ze iemand met een wapen zien lopen. Als je geen wapen hebt, kun je er ook niet naar grijpen na een ruzie om niets”, aldus een politiewoordvoerster.