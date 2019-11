‘Inktzwarte dag voor veiligheid Nederland’

„Een inktzwarte dag voor de veiligheid in Nederland”. Zo omschrijven de gezamenlijke politiebonden de situatie waarin de politie terecht is gekomen door de enorm toegenomen werkdruk. „Ik neem het dit en het vorige kabinet enorm kwalijk dat ze het zo ver hebben laten komen”, aldus Jan Struijs van politiebond NPB tijdens een persconferentie van de vakorganisaties.

De bonden hebben gezamenlijk de verantwoordelijk minister, politietop, burgemeesters en het Openbaar Ministerie opgeroepen om „noodzakelijke” keuzes te maken. Dat moet voor 1 januari gebeuren, anders volgen „vervolgstappen”. Wat die vervolgstappen zijn, konden de vakbonden nog niet aangeven. „De tijd van keuzes maken is voorbij want er valt niets meer te kiezen”, aldus Miriam Barendse van vakbond VMHP.

De Tweede Kamer buigt zich donderdag over de justitiebegroting, waar de politie onder valt. Onder meer de PvdA heeft nadrukkelijk gevraagd om meer geld voor de politie. „Dit kan niet tot het voorjaar wachten”, zei Attje Kuiken na afloop van de persconferentie. „Het is schrijnend om te zien dat agenten uitvallen vanwege de werkdruk. Daar kan ik me echt boos om maken.”

Eerder donderdag bleek al dat de politie Amsterdam de komende weken „pijnlijke keuzes” moet gaan maken om de personeelsproblemen bij het korps te lijf te gaan. Een van de opties om de beschikbare mankracht anders in te zetten, is het opheffen van een rechercheteam dat is gespecialiseerd in de aanpak van georganiseerde misdaad, het Team Bestrijding Ondermijning. Dat zegt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van het AD.

„Het water staat ons tot aan de lippen”, zegt de woordvoerder. „We moeten prioriteiten stellen en pijnlijk keuzes maken, die niet leuk zullen zijn voor de teams.” Onlangs bleek al dat de capaciteit bij de Amsterdamse politie zwaar onder druk staat, onder meer doordat er extra mankracht nodig was na de moord op advocaat Derk Wiersum. De stad zucht ook onder zware drugscriminaliteit, die volgens burgemeester Halsema een stevige aanpak door politie, justitie, gemeente en het Rijk vergt.