Inktaap voor schrijfster Nina Polak

Schrijfster Nina Polak heeft de Inktaap 2020 gewonnen. Ze kreeg de prijs voor haar roman Gebrek is een groot woord. De prijs is wegens de coronamaatregelen niet fysiek uitgereikt, maar in digitale vorm met een podcast.

De Inktaap is de jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Scholieren van 15 tot en met 19 jaar lezen de winnende titels van de BNG Bank Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs en de Bookspot Literatuurprijs (voorheen ECI Literatuurprijs). In totaal 1187 scholieren brachten deze keer hun stem uit.

De roman van Polak „verdient het om door vele ogen geliefkoosd te worden”, aldus de schooljury, die Polak welkom heet „in onze Inktaapfamilie”. Andere genomineerden waren Rob van Essen met De goede zoon en Tommy Wieringa met De heilige Rita. In de podcast ter gelegenheid van de prijsuitreiking zijn interviews te beluisteren met schrijvers en deelnemende leerlingen.

De literaire jongerenprijs wordt sinds 2002 uitgereikt. Eerder kregen Harry Mulisch, A.F.Th. van der Heijden, Conny Palmen en Murat Isik De Inktaap.