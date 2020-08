‘Inkomsten overheid Sint-Maarten gehalveerd’

De coronacrisis heeft op Sint-Maarten voor een halvering van de overheidsinkomsten gezorgd. Dat heeft minister van Financiën Ardwell Irion deze week tegen het parlement gezegd. Waar Sint-Maarten normaal gesproken 40 miljoen gulden (ongeveer 20 miljoen euro) per maand binnenkrijgt aan belastingen, is dat nu 20 miljoen.

Als gevolg van de coronacrisis is de economische activiteit op het eiland, dat grotendeels afhankelijk is van toerisme, sterk gedaald. Zo hebben veel winkels in de hoofdstad Philipsburg de deuren gesloten. Om toch genoeg geld binnen te krijgen, gaf Irion aan dat de regering de mogelijkheid onderzoekt voor een obligatielening van 75 miljoen gulden bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

Op Nederland hoeft Sint-Maarten op dit moment namelijk niet te rekenen. Het eiland voldoet niet aan de voorwaarden voor een nieuwe lening om de gevolgen van de crisis op te vangen. Eerder kreeg Sint-Maarten wel een lening van de Nederlandse regering.