‘Inkomens huurders blijven achter bij woonlastenontwikkeling’

Het risico dat huurders van een corporatiewoning op een gegeven moment hun woonlasten niet meer kunnen betalen, is in 2018 gestegen naar gemiddeld 16,4 procent, met uitschieters naar 22 procent van de huurders in Oost-Groningen. Dat staat in de cijfers van de meest recente Lokale Monitor Wonen. In 2017 ging het landelijk gezien om 12 procent van de huurders.

Er zijn steeds meer huurders met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding te betalen, aldus de monitor. Dat komt doordat hun verdiensten, omdat ze toch al tot de lage inkomensgroep horen, niet of nauwelijks zijn toegenomen tussen 2017 en 2018. Tegelijkertijd is voor hen de huurverhoging beperkt tot inflatie en zijn ook de overige uitgaven niet fors toegenomen. Gemiddeld was de huur van een corporatiewoning in 2018 553 euro per maand.

Er zijn volgens de woonmonitor duidelijke regionale verschillen in de doorstroming. In Alkmaar en omgeving en de regio Den Haag komen met een doorstroming van minder dan 6,5 procent het minste woningen vrij per jaar. Het percentage is met meer dan 10 procent het hoogst in noordelijke regio’s: Delfzijl en omgeving, regio’s in Groningen en Noord-Friesland.