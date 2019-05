In een vrachtwagen op het terrein van een scheepvaartbedrijf in Vlaardingen zijn 34 mensen, zogenoemde inklimmers, ontdekt. Onder hen waren twee kinderen, van zeven en negen jaar.

De politie meldt dat niemand gewond of onwel was. De mensen zijn naar het politiebureau gebracht. De Roemeense chauffeur moest ook mee naar het bureau en zit vast, als verdachte van mensenhandel. Hij was onderweg naar Engeland.