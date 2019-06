Initiatiefvoorstel maakt zondagsopening in Kampen mogelijk

Een initiatiefvoorstel van een werkgroep van de gemeenteraad van Kampen maakt opening van supermarkten op zondag mogelijk tussen 12.00 en 18.00 uur. Het voorstel, dat maandag aan de gemeenteraad is gestuurd, verbiedt lossen en laden op zondag.

De raadswerkgroep benadrukt dat het lijkt alsof er al een keuze is gemaakt, maar dat dit nog niet zo is. Het voorstel biedt ruimte aan zowel voor- als tegenstanders van de zondagsopenstelling, aldus de werkgroep.

In een toelichting stelt Nieke Jansen, voorzitter van de raadswerkgroep, dat dit voorstel een open en inhoudelijk debat wil stimuleren. „Voor de duidelijkheid: elke uitkomst is nog mogelijk. Als een meerderheid dit initiatiefvoorstel verwerpt, blijft de situatie ongewijzigd. Als een meerderheid instemt met dit initiatiefvoorstel, eventueel met aanpassingen, wordt de Verordening Winkeltijden aangepast. In beide gevallen ligt er dan wel een uitvoerbaar besluit.”

De gemeenteraad besloot op 1 november 2018 om te komen tot een proces dat leidt tot besluitvorming over het al dan niet openstellen van supermarkten op zondag. Na dit raadsbesluit werd een raadswerkgroep in het leven geroepen, die vijf mensen heeft gevraagd om een gesprek in de samenleving te organiseren en de uitkomsten daarvan te verwoorden. Deze commissie Zondagsverkenning heeft op 11 juni haar rapportage gepresenteerd.

Dinsdagavond vindt er een interkerkelijke verootmoedigingsdienst van woord en gebed plaats, georganiseerd door de SGP. Tijdens deze bidstond voeren ds. W. M. Van der Linden (hersteld hervormde gemeente IJsselmuiden), ds. D. W. Tuinier (gereformeerde gemeente Kampen) en ds. J. N. Zuiderduijn (hervormde gemeente Oosterwolde) het woord voor het behoud van de zondagsrust.

De gemeenteraad vergadert op 4 juli over het initiatiefvoorstel.