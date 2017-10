Initiatiefnemers willen meer handtekeningen

De initiatiefnemers achter het raadgevend referendum over de zogenoemde tapwet gaan nog niet op hun lauweren rusten. Ze willen nog zeker 30.000 handtekeningen ophalen, zegt een van hen, Tijn de Vos.

De ruim 300.000 ondersteuningsverklaringen die tot en met maandagmiddag zijn ingediend, zijn in principe voldoende om een raadgevend referendum af te dwingen, maar de praktijk leert dat vaak tien procent van de opgehaalde steunbetuigingen ongeldig is. De Vos is trots op het tot nu toe behaalde resultaat: „Wij zijn ontzettend blij.”

Het plan is volgende week maandag de handtekeningen in te dienen bij de Kiesraad, die controleert of er voldoende geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend.

In de eerste fase van het raadgevend referendum over de sleepwet, waarbij 10.000 handtekeningen moeten worden verzameld, en bij de inzameling van handtekeningen voor het Oekraïne-referendum werd ongeveer 10 procent van de verklaringen afgekeurd, aldus De Vos. „Sommige mensen maken een typefout in hun naam of voeren een verkeerd adres in. Dus we gaan eerst nog campagne voeren om er flink overheen te halen om voldoende marge te hebben.”