Initiatiefnemers refoschool De Valk-Wekerom krijgen geen gelijk van ministerie

De gemeenteraad van Ede heeft volgens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vorig jaar terecht besloten een reformatorische basisschool in De Valk-Wekerom (gemeente Ede) niet op te nemen in het Plan van Scholen 2018–2021.

De Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de omgeving De Valk/Wekerom had bij de minister zogenoemd administratief beroep tegen het raadsbesluit aangetekend. Dat is nu ongegrond verklaard.

Ede wijst school De Valk af

Op grond van de prognoses die het bestuur had aangeleverd is volgens de minister “niet aannemelijk gemaakt” dat de op te richten Eben-Haëzerschool De Valk-Wekerom “binnen vijf jaar na aanvang van de bekostiging en voorts gedurende vijftien jaar daarna zal worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal van ten minste 200 leerlingen”.

Het stichtingsbestuur legt zich niet bij de uitspraak neer. In een brief aan de gemeenteraad laat het weten de prognoses te zullen actualiseren om alsnog in aanmerking te komen voor opname in het scholenplan.