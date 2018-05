Initiatiefnemer ziet af van lawaaidemo op Dam

De initiatiefnemer van de lawaaidemonstratie tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam ziet hier vanaf. In plaats van herrie maken tijdens de twee minuten stilte wil hij voor 20.00 uur een luchtalarm laten afgaan, bleek aan het begin van het kort geding op de rechtbank in Amsterdam.

Vervolgens willen de actievoerders van Geen 4 Mei voor Mij in stil protest weglopen van de Dam. De gemeente geeft ook hiervoor geen toestemming en heeft organisator Rogier Meijerink een gebiedsverbod opgelegd. Hij vecht dit donderdag bij de voorzieningenrechter aan onder grote belangstelling van pers en publiek.

Het protest werd vorige week aangekondigd via Facebook. De initiatiefnemer vindt de huidige herdenking „racistisch” omdat die volgens hem alleen stilstaat bij „de 22.000 witte slachtoffers” tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet „de 4 miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-Indië”. De lawaaidemonstratie leidde tot veel boze reacties en er werden ook tegenacties aangekondigd om de betogers de mond te snoeren.

Meijerink wil twee minuten voorafgaand aan 20.00 uur een alarm laten afgaan bij de Dam en vervolgens op het herdenkingsmoment weglopen, zei hij tegen de rechter. Hij verwacht zo’n honderd tot driehonderd medebetogers.

De Nationale Dodenherdenking op de Dam trekt jaarlijks duizenden mensen. Ook zijn de koning en koningin traditiegetrouw aanwezig.