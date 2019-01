Initiatiefnemer: pamflet is niet antihomo

De veelbesproken Nashvilleverklaring is „in eerste instantie niet bedoeld als antihomo. Wij vinden dat we onze homoseksuele medemens moeten begrijpen en naast ze moeten staan”, zegt een van de initiatiefnemers van de Nederlandse versie, ds. M. Klaassen, maandag tegen de NOS.

De afgelopen dagen was er veel discussie over de Nederlandse vertaling van de ooit in het Amerikaanse Nashville opgestelde verklaring. Daarin worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan mensen kunnen genezen.

De hervormd predikant te Arnemuiden zegt dat er „helaas onduidelijkheid is ontstaan over het stuk dat homoseksualiteit kan worden genezen. We willen opkomen voor het klassiek-christelijke standpunt over het huwelijk tussen man en vrouw.” Volgens hem is homoseksualiteit niet iets dat je kan veranderen of waarvan je moet genezen. „Homoseksualiteit is een gegeven, net zoals heteroseksualiteit.”