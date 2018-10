Inholland laat hbo’s Randstad achter zich

De hogeschool Inholland, die jarenlang als slechtst uit de bus kwam, boekt vooruitgang. De instelling laat dit jaar de meeste andere grote hogescholen in de Randstad achter zich, meldt de Keuzegids Hbo 2019.

Volgens de onderzoekers zijn scholieren vooral meer tevreden over de docenten en de faciliteiten op school. Inholland kampte jarenlang met grote kwaliteitsproblemen. Ondanks de verbeterslag, is het slagingspercentage daar nog altijd laag.

De Brabantse Avans Hogeschool mag zichzelf voor het vijfde jaar op rij de beste grote hbo-instelling van Nederland noemen, „en laat de concurrentie dit jaar nog verder achter zich”. De school is opgesplitst in meer dan twintig academies die in belangrijke mate zelfstandig zijn. „Zo weet Avans de voordelen van kleinschaligheid op grote schaal vast te houden”, aldus de Keuzegids.

Bij andere grote hogescholen in de Randstad daalt de studenttevredenheid. Zo is Utrecht is afgezakt naar de laatste plek. „Vooral de economiestudies zorgen voor problemen, maar ook over de lerarenopleidingen oordelen studenten de laatste vijf jaar steeds kritischer.”

Bij de Haagse Hogeschool gaan de meeste klachten over de zorgopleidingen als social work en verpleegkunde.

De gids vergelijkt hogescholen op basis van onder meer statistieken over studiesucces, oordeel van deskundigen en het oordeel van studenten.