Ingrijpen burgemeester Rotterdam bij onrust consulaat terecht

De burgemeester van Rotterdam mocht ingrijpen in maart 2017 toen de Turkse minister voor Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, koers zette naar het Turkse consulaat in de stad. Die conclusie trekt de Raad van State woensdag. Omdat de situatie tot onrust leidde, gaf burgemeester Ahmed Aboutaleb destijds twee noodbevelen en stelde onder meer een tijdelijk gebiedsverbod in rond het consulaat.

De zaak was aangespannen door enkele Turkse Nederlanders die naar het consulaat wilden komen en het niet eens zijn met het ingrijpen van de burgemeester. Maar geen van hun bezwaren zijn toegekend door de Raad van State.

In afwachting van een toespraak van de minister kwamen destijds duizenden Turkse Nederlanders naar het consulaat. De burgemeester vreesde voor ernstige wanordelijkheden. Volgens de Raad van State was het dan ook geoorloofd om mensen te bevelen te vertrekken uit het centrum van de stad. Uiteindelijk kwam het toch tot ongeregeldheden in de binnestad.

De situatie leidde destijds tot een forse diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije omdat Kaya Nederland werd uitgezet omdat ze als ongewenste vreemdeling werd gezien. Haar bezoek aan Nederland kwam ongeveer een maand voor een referendum in Turkije dat president Recep Tayyip Erdoğan meer macht moest geven. Ook Turkse Nederlanders mochten daarop stemmen.