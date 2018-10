Ingreep herstelt borstgevoel na reconstructie

De meeste vrouwen bij wie een borst is gereconstrueerd na amputatie, verliezen het gevoel in die borst. Een microchirurgische ingreep, namelijk het omleiden van een gevoelszenuw uit het eigen buikweefsel naar de gereconstrueerde borst, zorgt ervoor dat het gevoel terugkomt. Dat blijkt uit promotieonderzoek van plastisch chirurg in opleiding Anouk Cornelissen van het Maastricht UMC+.

Uit haar onderzoek blijkt verder dat lymfoedeem, een vochtophoping in de arm waar veel vrouwen mee kampen na een borstkankerbehandeling, sterk kan worden verminderd. Via een microchirurgische ingreep worden dan verbindingen gemaakt tussen lymfevaten en kleine bloedvaten om het vocht af te voeren en de zwelling te verlichten. Negen op de tien patiëntes zijn heel tevreden over die ingreep. Nu wordt lymfoedeem nog vaak behandeld door massage van de arm en het dragen van een elastische kous.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Een op de zeven vrouwen krijgt het.