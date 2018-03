Ingevroren ijsvogel naar Rotterdams museum

Een ijsvogel die bevroren zit in het ijs, krijgt een plaats in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Directeur Kees Moeliker noemt de „ijsvogel-in-ijs” op Twitter een prachtaanwinst. Kinderen vonden de vogel tijdens de afgelopen vorstperiode onder het ijs van een bevroren sloot in Oostzaan. Foto’s van het dode dier gingen de wereld over.

Het Natuurhistorisch Museum heeft al een uitgebreide collectie van „dode dieren met een verhaal”, zoals de zogenoemde Dominomus die werd afgeschoten omdat hij een recordpoging met dominosteentjes in gevaar bracht, de Traumameeuw die aan zijn einde kwam door een botsing met een traumahelikopter en de ‘McFlurry-egel’ die met zijn kop vast was blijven zitten in een ijsbakje van McDonalds.

Hoe het museum het ijsblok gaat exposeren is nog onduidelijk. Het museum was dinsdagavond niet bereikbaar voor een nadere toelichting. NRC was bij de overhandiging van het ijsblok met de ijsvogel erin, dat in de tussentijd in de diepvries van de familie uit Oostzaan heeft gelegen. De dertienjarige jongen die het dier samen met zijn vader uit de sloot zaagde, heeft als dank een Playstation gekregen.