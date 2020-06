Ingestorte stadswal in Maastricht wordt in 2021 herbouwd

De eeuwenoude stadswal langs de Sint Pieterskade in Maastricht die in maart 2019 deels instortte, wordt pas volgend jaar herbouwd. Dat maakte de gemeente vrijdag bekend.

De enkele meters hoge vestingmuur stortte over een breedte van 6 meter door nog onbekende oorzaak in. Niemand raakte gewond. De muur wordt sinds maart vorig jaar op drie plaatsen gestut.

De gemeente wil de restauratie van het ingestorte stuk muur aangrijpen om een zogenoemde weergang deels zichtbaar te maken. Dat is een gang aan de binnenzijde van de muur van waaruit de stad verdedigd werd. Om het ingestorte deel te herbouwen moet de muur links en rechts van de bres afgebroken en vervolgens opnieuw opgebouwd worden met de bestaande stenen.

Eerst moet de aarden wal achter de muur worden afgegraven en dat geeft de mogelijkheid om archeologisch onderzoek te verrichten, aldus de gemeente. Aan de hand van dat onderzoek kan worden bepaald hoe de restauratie er komt uit te zien.

Er is ook een goedkopere variant mogelijk voor het herstel, waarbij de muur wordt hersteld in de staat van voor de instorting en wordt afgezien van het vrijmaken van de weergang. Dat scenario zou 1,7 miljoen euro kosten. Het ook vrijleggen van de weergang is wat duurder, aldus de gemeente.

De gemeente voert hierover nog gesprekken met onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.