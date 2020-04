Ingestorte kermisbranche hoopt op 45 miljoen euro steun

Ook de kermis in Nederland ligt door de uitbraak van het coronavirus op zijn gat. De branche heeft nog geen cent verdiend dit jaar en vreest voor faillissementen. De steunmaatregelen van de overheid bieden enige verlichting, maar veel te weinig, aldus directeur Jan Boots van de kermisbond. Er is bij het ministerie van Economische Zaken een noodfonds van 45 miljoen euro aangevraagd.

„Dit is een noodkreet”, zegt Boots. „Niet eerder is de kermisbranche zo hard getroffen zoals nu door het coronavirus. Met die 45 miljoen euro moeten we de komende drie maanden wel zien door te komen, maar als na 1 juni de kermissen gesloten blijven, dan zal de aanvraag waarschijnlijk ver boven de 120 miljoen komen te liggen.”

Er zijn ongeveer 1000 kermisfamilies in Nederland die 4000 attracties exploiteren. Jaarlijks zijn er zo’n 1400 kermissen in het land. „Het seizoen loopt van begin maart tot half oktober. Net toen het een beetje mooi weer werd en we wilden beginnen, kwam het verbod op de kermissen en was het al voorbij. Normaal zouden er nu al zo’n 150 tot 200 kermissen zijn geweest.”

Directeur Boots wijst erop dat de kermisexploitanten veel extra kosten hebben. „Dan moet je denken aan verzekeringen, het transport en onderhoud van de attracties en veel ondernemers hebben ook hun personeel. De kosten zijn dus hoog en de investeringen voor het nieuwe seizoen zijn gedaan. Ik weet van een exploitant dat hij een nieuwe achtbaan heeft aangeschaft die een spectaculaire aanwinst is voor de grote kermissen. Maar nu zitten alle ondernemers verplicht thuis; zonder arbeidsterrein en geen inkomsten.”