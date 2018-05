Ingestort balkon Alkmaar illegaal gebouwd

Het balkon dat zaterdagavond aan de Bannewaard in de Alkmaarse wijk Huiswaard afbrak was illegaal gebouwd. Dat constateert de gemeente Alkmaar na onderzoek. Van de zes mensen die op het balkon stonden, raakten er vijf lichtgewond. Ze zijn in een ziekenhuis behandeld.

Uit het onderzoek blijkt dat de houten constructie van het balkon was doorgerot. Hierdoor schoot het balkon van zijn bevestigingsankers. „Voor het betreffende balkon was geen vergunning verleend. Het is dus illegaal gebouwd”, laat de gemeente weten.

Mogelijk zijn er in de wijk Huiswaard meer illegale balkons of dakterrassen gebouwd waarvan een aantal niet aan de veiligheidseisen voldoet. De gemeente gaat daarom onderzoek doen naar bouwsels die zonder vergunning zijn aangebracht.