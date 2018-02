De Nederlandse Publieke Omroep zendt om 21.25 uur op NPO1 een door Ivo Niehe samengesteld in memoriam uit naar aanleiding van het overlijden van Mies Bouwman.

In het programma grijpt Niehe onder meer terug op zijn TV Show uit 2007, waarin hj uitgebreid met Bouman bij haar thuis sprak over haar werk en leven. Het in memoriam wordt na Jinek om 00.20 uur herhaald.