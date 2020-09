Ingebroken in 16 auto’s in Amsterdamse parkeergarage

In een parkeergarage in Amsterdam-Zuid is woensdagnacht in 16 auto’s ingebroken. De daders lieten „een spoor van vernieling achter”, aldus de politie. De ruiten van de auto’s zijn ingeslagen en persoonlijke eigendommen lagen op de grond. De politie is op zoek naar getuigen.

Donderdag rond 07.30 uur kreeg de politie een melding van de inbraken. Toen de agenten in de garage aan de Van Baerlestraat aankwamen, troffen ze de 16 opengebroken auto’s aan. Wat de dader of meerdere daders hebben buitgemaakt, is nog onbekend.