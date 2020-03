Ingang zomertijd gaat gepaard met winterweer

De overgang naar de zomertijd wordt ingeluid met winters weer, meldt Weeronline. Volgens de verwachting krijgen we een korte periode van kou en onstuimig weer.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok weliswaar een uur vooruit, maar qua temperatuur gaan we een maand terug in de tijd, aldus de verwachting van Weeronline.

Zondag is het met 5 tot 8 graden kouder dan normaal en door een gure noordenwind en winterse buien voelt het kouder aan. In de nacht van zondag op maandag ontstaat nachtvorst met in het oosten temperaturen van mogelijk -5 of -6 graden. Ook maandag is het koud met kans op een bui. Dinsdag is het zonniger en vanaf woensdag stijgt de middagtemperatuur naar 9 tot 11 graden. De kans op vorst in de nacht neemt dan af.