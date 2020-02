ING onderzoekt problemen met inloggen

ING heeft zaterdag enige tijd te maken gehad met een storing waardoor mensen niet of niet goed konden inloggen op de app of op de website. Volgens een zegsman van ING begonnen de problemen om 10.15 uur en waren die kort voor 14.30 uur weer voorbij.

Wat het probleem precies is geweest, wordt onderzocht. „Het is niet zo dat niemand kon inloggen. Een deel van de klanten had er last van, een ander deel niet”, aldus de woordvoerder van ING.

Op sociale media werd veel geklaagd over de storing. De site allestoringen.nl telde rond het middaguur meer dan 4000 meldingen.