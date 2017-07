‘Informeel’ formeren gaat verder

De leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn dinsdag in het Johan de Witthuis opnieuw aan het onderhandelen over een nieuwe regering. Informateur Gerrit Zalm noemde de gesprekken „productief”, maar over de inhoud van de onderhandelingen werd niets prijsgegeven.

De onderhandelaars praten begin deze week eens niet in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof, maar ze zijn allesbehalve ver weg van het politieke centrum van het land: de twee locaties liggen zo’n 350 meter uit elkaar. Toch lijken ze door de tijdelijke verhuizing bevangen door een soort informaliteit. Zo verscheen premier Mark Rutte maandag en dinsdag in spijkerbroek en gympen en op beide dagen was er om geen enkele nek een stropdas te bekennen.

Woensdag en donderdag wordt er niet vergaderd. CU-leider Gert-Jan Segers en zijn secondant Carola Schouten zitten dan in Duitsland voor een concert van U2.