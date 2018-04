Informatie Sliedrecht afgerond

De informatieronde voor de vorming van een coalitie-akkoord in Sliedrecht is afgerond. Onder leiding van informateur Roel Augusteijn hebben SGP-Christenunie, PRO Sliedrecht, CDA en VVD de mogelijkheden voor samenwerking verkend. Gebleken is dat er voldoende basis van vertrouwen is om met elkaar tot een coalitieakkoord te komen.

De vier partijen hebben bovendien uitgesproken te willen zoeken naar een nieuwe manier om Sliedrecht te besturen. Ondanks de overeenstemming zijn er in ieder geval twee punten waarover de partijen van mening verschillen. Dat zijn de zondagsrust en het bouwen aan de noordkant van de spoorlijn. De partijen verwachten echter daar wel uit te kunnen komen.

Inmiddels hebben de vier partijen afgesproken dat Nico de Jager – lijsttrekker van de SGP-Christenunie – aan de slag gaat als formateur.

Daarmee gaat het proces van collegevorming in Sliedrecht een nieuwe fase in. Roel Augusteijn rondt zijn opdracht als informateur af en stuurt binnenkort zijn rapport aan de raadsleden. Augusteijn: „Het was een stevige klus, maar het is goed te zien dat men zich bewust is van de noodzaak om een vernieuwingsslag te maken en de vier partijen vertrouwen in elkaar hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat met deze partijen een solide coalitie voor Sliedrecht kan worden gevormd.”