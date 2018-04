Informatie herkomst varkensvlees geld waard

Consumenten uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk willen vaak meer betalen voor varkensvlees als dat betekent dat ze informatie krijgen over de omstandigheden waarin het dier geleefd heeft. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen in deze landen.

Gemiddeld willen mensen 13 cent extra betalen. Dat is ongeveer de prijs die het kost om deze gegevens aan de verpakking toe te voegen. Consumenten vinden informatie over dierenwelzijn belangrijker dan informatie over de invloed op het milieu. Ook het transport en de slacht zijn niet interessant voor veel ondervraagden.

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten niet graag meer informatie over het dier opzoeken via een app, website of een QR-code. Als het op de verpakking staat of in de winkel is aangegeven zouden veel mensen wel kijken naar de herkomst van het dier.

De bedrijven die onderdeel uitmaken van de varkensketen willen graag dat er open gecommuniceerd wordt met de consumenten. Volledige transparantie heeft echter niet de voorkeur, omdat dan de kans bestaat dat een boerderij doelwit wordt van actievoerders.