Informatie achtergehouden over veiligheid stint

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft cruciale informatie over de veiligheid van de stint achtergehouden. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.

De minister informeerde de Tweede Kamer onvolledig, aldus RTL Nieuws, door selectieve passages uit een nog geheim NFI-rapport te delen met de Tweede Kamer. Zo blijkt dat een potentieel veiligheidsprobleem van de stint bij een klein percentage van de 3500 stints kan optreden. Toch mag sinds 2 oktober na een beslissing van de minister geen enkele stint de weg op.

Veel kinderopvangorganisaties hebben nu problemen het het vervoer van kinderen, omdat 3500 stints niet mogen rijden. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer en het bijbehorende 'feitenrelaas' van haar Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), cruciale informatie is weggehouden. Dit geldt ook voor informatie over andere 'incidenten'. Daarnaast bestaat twijfel over de zorgvuldigheid van de verslagen van ILT-inspecteurs.