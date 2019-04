„Informateur Wiegel maakt pas op de plaats”

Hans Wiegel maakt „een pas op de plaats” als informateur van Zuid-Holland. Drie partijen - Forum voor Democratie, VVD en CDA - gaan de komende tijd zelf kijken of ze een manier kunnen vinden om met elkaar samen te werken. Ook willen ze onderzoeken welke partijen zich daarbij kunnen aansluiten.

Wiegel blijft informateur, maar laat de onderhandelingen voorlopig aan de drie partijen. De provincie spreekt van een „nadere inhoudelijke verkenning”. Als FVD, VVD en CDA eruit komen, mengt de VVD-coryfee zich weer in de gesprekken.

Forum voor Democratie werd op 20 maart de grootste partij in Zuid-Holland, voor de VVD. GroenLinks, D66 en PvdA werden derde, vierde en vijfde, het CDA zesde. Voor een meerderheid zijn in Zuid-Holland minstens vier partijen nodig. Als Forum voor Democratie niet in het college komt, zouden er minstens vijf partijen in het provinciebestuur moeten komen.