Informateur weer verder in Stadhouderskamer

Informateur Herman Tjeenk Willink zet zijn zoektocht naar een nieuw kabinet woensdag voort. Hij kwam aan het begin van de middag aan bij de Stadhouderskamer aan het Binnenhof.

De informateur overlegt met partijen over de volgende fase van de kabinetsformatie. Hij „pleegt telefoontjes”, maar wilde nog niet loslaten of hij woensdag nog mensen ontvangt en wie dat dan zouden zijn. „Ik ben ook heel benieuwd hoe het vandaag verloopt.” Later in de middag hoopt Tjeenk Willink met meer nieuws te komen.

De informateur resideert deze kabinetsformatie doorgaans in de Stadhouderskamer. De officiële onderhandelingen over een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks vonden er plaats. D66-leider Alexander Pechtold en zijn ChristenUnie-collega Gert-Jan Segers bespraken er eerder urenlang vruchteloos of de CU in plaats van GroenLinks zou kunnen aanschuiven bij het blok van VVD, CDA en D66.