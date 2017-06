Informateur: meerderheidscoalitie kan nog

Informateur Herman Tjeenk Willink legt zich nog niet neer bij een minderheidskabinet. Hij heeft onderzocht welke partijen elkaar per se uitsluiten en gaat verder met het onderzoeken van een meerderheidskabinet met daarin in ieder geval VVD, CDA en D66. Tjeenk Willink zei dat donderdag tijdens een persconferentie.

Welke partij zich bij het zogenoemde motorblok zou moeten aansluiten is nog steeds onduidelijk. Tjeenk Willink zal donderdagmiddag met D66-leider Alexander Pechtold overleggen. Het aantal opties is beperkt. Pechtold heeft eerder duidelijk gemaakt dat hij niet in een coalitie wil met ChristenUnie, ook niet nu GroenLinks is afgevallen en de PvdA de boot afhoudt. D66 heeft daarmee nu een sleutelrol.

De informateur liet weten dat hij vooral gaat kijken of partijen elkaar op inhoudelijke gronden uitsluiten. Het zou betekenen dat D66 zijn niet-inhoudelijke bezwaren tegen de christelijke partij zou moeten laten varen. Tjeenk Willink riep in zijn algemeenheid de partijen op te bewegen.

De door de SP gewenste coalitie zonder de VVD sluit Tjeenk Willink inmiddels helemaal uit. Zo’n coalitie met het CDA en linkse partijen is „getalsmatig niet stabiel” volgens de informateur. Een kabinet met de PVV is volgens hem ook niet mogelijk. De VVD en het CDA sluiten die partij op inhoudelijke gronden uit. SP en PVV staan daarmee buitenspel.