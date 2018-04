Informateur Kampen adviseert coalitie CU, GB, GroenLinks en CDA

Informateur Remmelt de Boer adviseert de gemeenteraad van Kampen te onderzoeken of een coalitie van ChristenUnie, Gemeente Belang Kampen (GBK), GroenLinks en CDA mogelijk is. Dat blijkt vrijdag uit zijn rapport.

Voormalig lid van de Eerste Kamer De Boer (ChristenUnie) meent dat die coalitie het meeste recht doet aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. ChristenUnie bleef de grootste partij in Kampen en GBK en GroenLinks waren er de grote winnaars. Hoewel het CDA fors verloor (ging van zes naar vier zetels) is ze nog altijd de derde partij van de gemeente. Door deze partij toe te voegen ,,wordt op deze wijze recht gedaan aan de diversiteit van de samenleving in onze gemeente’’, aldus De Boer in zijn rapport.

De optie die hierna de meeste voorkeur geniet is voortzetting van de huidige coalitie met uitbreiding van een van de winnaars Groenlinks of GBK. De coalitie bestaat momenteel uit ChristenUnie, CDA, SGP en GroenLinks. Het rapport van de informateur wordt dinsdagavond in de gemeenteraad besproken.