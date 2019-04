Informateur: FVD niet in coalitie Friesland

Forum voor Democratie (FVD) komt waarschijnlijk niet in het provinciebestuur van Friesland. De informateur, het Friese CDA-Kamerlid Harry van der Molen, raadt aan om verder te gaan formeren met vier andere partijen: CDA, PvdA, de Fryske Nasjonale Partij en VVD. Volgens Van der Molen zijn er constructieve gesprekken gevoerd met FVD, maar bleven de andere partijen met te veel vragen zitten om goed te kunnen samenwerken.

Een formateur moet nu aan de slag gaan om het provinciebestuur te vormen. Het is nog niet bekend wie de gedeputeerden worden. CDA, PvdA, de Fryske Nasjonale Partij en VVD hebben samen 22 van de 43 zetels in Friesland.

Friesland werd de afgelopen vier jaar bestuurd door CDA, VVD, SP en de Fryske Nasjonale Partij. Friesland is een van de zes provincies waar FVD bij de recente Statenverkiezingen de tweede partij werd. Het CDA is de grootste partij in Friesland.