Informateur Barneveld adviseert ‘nadere verkenning’ tussen SGP, CU, Pro’98 en CDA

Informateur Henk Lambooij adviseert voor de collegevorming in Barneveld een ‘nadere verkenning’ tussen de SGP, de ChristenUnie, de progressieve combinatie Pro’98 en het CDA.

Uit een gespreksronde met alle fracties in de gemeenteraad heeft Lambooij (SGP), burgemeester van Putten, de indruk gekregen dat vervolggesprekken tussen deze vier partijen kunnen leiden tot een inhoudelijk collegeprogramma. Mocht dat, om welke reden dan ook, toch geen bevredigend resultaat opleveren, dan lijkt hem een gesprek tussen de huidige coalitiepartijen SGP, ChristenUnie, CDA en VVD de beste tweede optie. De SGP is in Barneveld de grootste partij, de VVD behoorde bij de verkiezingen vorige maand tot de verliezers.