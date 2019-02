Infocentrum wijst ‘oorlogstoeristen’ de weg

De stroom ‘oorlogstoeristen’, mensen die de Nederlandse slagvelden uit de Tweede Wereldoorlog willen bezoeken, neemt sinds het begin van deze eeuw snel toe. Zowel het Airborne Museum in Oosterbeek als het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek telt elk jaar meer bezoekers. Om al die binnen- en buitenlanders de weg te wijzen, is zaterdag in Nijmegen vlak bij de Waalbrug het Infocentrum WOII geopend. Arnhem had al zo’n centrum bij de Rijnbrug.

„We verwachten nog veel meer drukte in de komende twee jaar, als overal wordt herdacht dat er 75 jaar geleden een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam. In Nijmegen is nu alles te vinden over de geallieerde opmars in 1944 en 1945 tot aan de Rijnbrug. In Arnhem ligt de focus op de Slag om Arnhem”, aldus Wiel Lenders, directeur van het Bevrijdingsmuseum en het infocentrum.