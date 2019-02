Infocentrum over oorlog bij Nijmegen

Het Infocentrum WOII, gaat volgende week zaterdag open bij de Waalbrug in Nijmegen.

Het centrum vertelt het verhaal van de strijd in de laatste negen maanden van de Tweede Wereldoorlog in het Rijk van Nijmegen.

Dat was frontgebied, waar hard is gevochten en veel doden vielen. Dat had grote gevolgen voor de inwoners en het gebied.

In het Infocentrum kunnen bezoekers kijken naar een projectie van historische beelden. Die is zo gemaakt dat het voor kijkers aanvoelt alsof ze zelf in de geschiedenis staan, aldus Wiel Lenders, directeur van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek en beheerder van het centrum in Nijmegen.

Het Infocentrum vertelt met Airborne at the Bridge bij de Arnhemse Rijnbrug de geschiedenis van de mislukte operatie Market Garden in september 1944.