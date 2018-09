Infobalies Schiphol verdwijnen; vragen stellen vanaf 2019 per Whatsapp

Vanaf begin volgend jaar kunnen reizigers 24 uur per dag contact opnemen met een Schipholmedewerker via telefoon, whatsapp en chat. Ook komen er zestien selfservicepunten in de terminals. De zeven vaste inlichtingenbalies in de terminals verdwijnen uiteindelijk. Schiphol overlegt met de werkgever van de inlichtingenmedewerkers (ongeveer zestig mensen) over een andere baan.

Volgens de luchthaven blijkt uit onderzoek dat reizigers meer en meer ook online aan hun informatie willen komen, waar ze zich ook bevinden. Wel moet er de mogelijkheid blijven om via persoonlijk contact een vraag te stellen. Dus als het nodig is kan er op de luchthaven altijd een medewerker naar de reiziger toestappen om die ter plekke te helpen, meldt Schiphol.