Info spionagesoftware mag geheim blijven

De politie hoeft niet alle informatie over het gebruik van spionagesoftware naar buiten te brengen. Dat concludeert de hoogste bestuursrechter, de Raad van State.

De organisatie Bits of Freedom, die zich inzet voor privacy online, wilde weten hoe vaak de politie gebruik maakt van zulke software. Met zogeheten spyware kunnen agenten bijvoorbeeld zien welke sites iemand bekijkt en welke bestanden er op een apparaat staan. Na een aanvraag van Bits of Freedom gaf de politie een deel van de informatie daarover vrij. Bits of Freedom was niet tevreden en stapte naar de rechter om meer informatie te krijgen.

De rechter oordeelde in 2016 dat de politie meer moest publiceren. De korpschef was het daar niet mee eens en ging in beroep bij de Raad van State, en met succes. Sommige informatie kan bijvoorbeeld schadelijk zijn voor het onderzoek naar strafbare feiten.