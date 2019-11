Info Museumkaart terecht naar fiscus

De Stichting Museumkaart moest gebruikersgegevens van een kaarthoudster aan de Belastingdienst overleggen. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam bepaald. De rechter stelde in kort geding eerder al dat het belang van belastingheffing zwaarder weegt dan de privacy van de vrouw in kwestie.

De Belastingdienst wilde informatie over data en locaties waarop de museumkaart is gebruikt om duidelijkheid te krijgen over de woonplaats van de vrouw, in verband met mogelijke belastingontduiking. Het vermoeden bestond dat de vrouw niet, zoals zij zelf beweerde, in het buitenland woont maar gewoon in Nederland.

De Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, kwam met de gegevens over de brug, maar tekende uit principe beroep aan tegen de uitspraak in kort geding en betreurt nu de uitspraak van het hof. Ze staat „nog steeds pal achter het principe dat museumbezoek in ons land veilig en vrij dient te zijn.”

De Museumvereniging concludeert uit het arrest echter dat „slechts in zeer uitzonderlijke situaties het algemeen belang op correcte belastingheffing boven het individuele recht op privacy zal kunnen gaan”.