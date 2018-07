Info bron vondst tijgermug niet openbaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoeft niet al haar documenten over de vondst van Aziatische tijgermuggen in Veenendaal volledig openbaar te maken, zo heeft de rechtbank woensdag geoordeeld. Dat zou de persoonlijke levenssfeer aantasten van de bewoners waar de muggen zijn gevonden, vindt de rechter.

„De kans dat deze mensen door de media worden benaderd of dat de media de vindplaatsen zal bezoeken of in beeld brengen, is niet ondenkbeeldig. Bovendien bestaat de kans dat mensen de vondst van een tijgermug niet meer melden bij de overheid, als zij weten dat hun persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt”, staat in het vonnis.

Het platform Stop Invasieve Exoten had verzocht om de informatie, om daarmee te kunnen traceren waar de muggen precies gevonden zijn. Het platform wil achterhalen of een bandenbedrijf in Veenendaal de bron is. In Veenendaal werden twee jaar geleden 56 tijgermuggen, die mogelijk ziektes als knokkelkoorts of zika kunnen overbrengen, gevonden.