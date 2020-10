Indonesische kinderen illegaal naar Nederland gehaald, eis 4 jaar

Een echtpaar uit Tiel heeft naar het oordeel van het Openbaar Ministerie op illegale wijze twee kinderen uit Indonesië gehaald. De officier van justitie eiste dinsdag voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van vier jaar tegen de 46-jarige man en zijn 48-jarige vrouw.

De gemeente Tiel trok in 2010 aan de bel bij de Vreemdelingenpolitie nadat de man had geprobeerd de kinderen aan te geven bij de burgerlijke stand. Hij kon niet aantonen dat hij de biologische vader was. Zelf zei hij aanvankelijk dat hij een tweeling had verwekt bij een vrouw in Indonesië, die overleden zou zijn. Uit DNA-onderzoek bleek dat de man niet de biologische vader is en dat de kinderen evenmin familie van elkaar zijn. De papieren die zijn overgelegd bij de ambassade en later ook bij de gemeente Tiel, bleken te zijn vervalst.

Het echtpaar werd naast valsheid in geschrifte ook aangeklaagd voor illegale adoptie, maar dit feit op de tenlastelegging is reeds verjaard. Het OM verwijt het echtpaar dat door hun handelen de kinderen niets weten over hun afstamming en herkomst, terwijl elk kind het recht heeft te weten wie zijn of haar ouders zijn. Dat is zo vastgelegd in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. De officier van justitie: „De afgelopen zeven jaar is op verschillende manieren getracht de waarheid te achterhalen. Dat is niet gelukt.”

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf, „om duidelijk te maken dat je kinderen niet kunt kopen of je handelwijze achteraf kunt afkopen”. De kinderen hebben inmiddels een verblijfsvergunning, zodat zij geen gevolgen ondervinden bij een eventuele gevangenisstraf. Het OM wil dat het dossier in bewaring wordt gegeven bij een notaris, inclusief de vervalste papieren, zodat de kinderen in de toekomst toegang hebben tot de stukken.