Indisch Herinneringscentrum: excuus goede stap

De excuses die koning Willem-Alexander aan Indonesië heeft overgebracht voor het geweld van Nederlandse zijde tijdens de strijd om de onafhankelijkheid van dat land is een „mooi gebaar en een goede stap.” Dat zegt directeur Yvonne van Genugten van het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag.

Dat geldt ook voor de felicitatie aan Indonesië door de Nederlandse vorst met de viering van 75 jaar onafhankelijkheid. Er is immers lang discussie geweest over wanneer die onafhankelijkheid nu eigenlijk inging, in 1945 toen ze door Soekarno werd uitgeroepen, of in 1949 toen Nederland de soevereiniteitsoverdracht tekende.

Van Genugten hoopt dat de uitspraken van de koning de weg verbreden naar meer uitwisselingen van verhalen en ervaringen van beide kanten, juist ook omdat de verontschuldiging en felicitatie verschillend zullen worden ontvangen door diverse groepen in de samenleving. Ze benadrukt dat we oog moeten blijven houden voor al het leed dat (Indische) Nederlanders tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de zeer roerige tijd daarna hebben ondergaan. Zo hadden ze soms zwaar te lijden van met name losse strijdgroepen, zogenoemde pemoeda’s tijdens deze Bersiapperiode. Maar „je moet èrgens beginnen” met de definitieve ontspanning, zegt Van Genugten.

In het Herinneringscentrum is al een begin gemaakt met genoemde uitwisselingen onder meer door het recente jongerenproject My Story - Shared History, waar de deelnemers met elkaar in dialoog gingen.