„Indiase rechter zegt dat Insiya terug moet”

De peuter Insiya die in 2016 ontvoerd werd en naar India werd gebracht, moet terug naar Nederland. Dat heeft een Indiase rechter bepaald, zo zegt de moeder van Insiya Nadia Rashid woensdag tegen dagblad De Telegraaf.

„De Indiase rechter heeft besloten dat Insiya terug moet naar mij”, zegt Rashid op videobeelden op de website van de krant. De nu driejarige Insiya werd in september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Ze zit nu bij haar vader in India.

Afgelopen december bepaalde de rechtbank in Den Haag al dat Insiya moet terugkeren naar Nederland. Nu een rechter van een familierechtbank in India dit ook heeft geoordeeld, hoopt Rashid dat haar dochter „zo snel mogelijk” in Nederland is. Volgens De Telegraaf moet de vader het meisje voor 27 maart overdragen aan haar moeder. De krant zegt te weten dat ze wordt vastgehouden op een schuiladres in de Indiase miljoenenstad Mumbai.