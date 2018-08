Indiase overleden door aanrijding Amsterdam

Een negentienjarige vrouw uit India is om het leven gekomen bij een aanrijding in Amsterdam, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een 22-jarige man uit Amstelveen raakte gewond.

De Indiase zat achterop de fiets bij de Amstelvener. Op de Marnixstraat, ter hoogte van het Raamplein, werden ze door nog onbekende oorzaak aangereden door een nachtbus van het GVB. De vrouw kwam onder de bus terecht en overleed ter plaatse. De man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In de bus raakte niemand gewond. De chauffeur moest blazen maar had niet gedronken. De politie zoekt getuigen van het ongeluk.